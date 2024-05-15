ماجدة خير الله: أشرف زكي بالغ في رد فعله ضد طارق الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة -

قالت الناقدة ماجدة خير الله، أن الفنان أشرف زكي بالغ في تصرفه ضد الناقد طارق الشناوي، بعد تقديمه بلاغه بسبب مقال كتبه عن زوجته، موضحة أن الأمر زاد عن حد.

ماجدة خير الله

وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2،: "أشرف زكي بالغ في رد فعله ضد طارق في زعله لأنه نقيب الممثلين.. وشايف عليه أن أي حد ميزعلش الفنانين وده مش دوره كنقيب، والحاجه التانية هو زوج الفنانة روجينا وطبعا دي غيرة راجل على زوجته".



وأردفت ماجدة خير الله: "أعتقد أن الموضوع مهما وصل للقضاء هينتهي إلى لا شيء، لأن مفيش حاجه بتقول أن الناقد يشكر بس أو يمدح، مفيش حاجه اسمها كده وإلا ده ميبقاش نقد فني، ومن حق النقاد يقول فلان موفق في العمل الفني لكن لو تناول حاجه شخصية يبقى ده خارج النقد الفني واقتحام للحياة الخصوصية ولو يستحق يبقى يتعمله قضية، لكن لو فلان قال عنه مش موفق أو مش مناسب للدور تبقى دي رؤية فنية".

وأختتمت ماجدة خير الله، أن الموهبة هي التي تفوز بالنهاية ودليل على ذلك الفنان عادل إمام فحاليا نحتفي بمسيرة 60 سنة سينما، فهل دخل الفن من خلال أموال أحد أو سلطة أحد، ولكن موهبته هي التي جعلته نجم كبير، الأبقى هي الموهوبة وعبد الحليم حافظ رغم وفاته ولكن لا يزال الجمهور يردد أغنيه.

برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



