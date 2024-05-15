نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله: 'في فنانات بتمثل بفلوس أزواجهم أو قرايبهم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الناقدة ماجدة خير الله، أن وصف عنوان مقال طارق الشناوي "النفوذ أم المال أم الموهبة" ضد روجينا ومي عمر وريهام حجاج، يصلح لنقدهن وجميل للغاية ومثير في نفس الوقت.

وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "هناك فنانات يعملن في الفن من خلال أموال أقاربهم أو أشقائهم ويتم فرضهن علينا وهناك أشخاص لديهم موهبة وآخرون على باب الله، وذلك على حد وصفها، متسائلة:"أين المشكلة من العنوان"، وهو تخليص ذكي للحالة.

وأشارت ماجدة، إلى أن هناك نجمات أثبتوا وجودهم ولكن يحتاج الأمر مزيد من العمل، لكي لا يظل النجاح مرة واحدة فقط فالفنانة أسماء جلال وسلمى أبو ضيف ودينا الشربيني فنانات لديهن موهبة كبيرة فهي تحب أن تشاهد أعمالهم.



وأختتمت ماجدة، أن منى زكي رغم موهبتها الكبيرة ولكن كل عام تذهب للخارج لكي تأخذ ورش تمثيل لأنها مدركة أن الفنان يجب أن يطور من موهبته ويجعلها في بريق دائما ولا يعتمد على نجاح عمل فني مرة واحده أو 10 مرات.

موعد برنامج “تفاصيل”

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.