أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية.

ونشرت أسما، صورا لها من دبي، عبر خاصيه الاستوي بحسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية بلدي الثاني اللي بعتز بيها وبشعبها الجميل "

أسما إبراهيم تقدم حفل إيمي جالا

يشار إلى أنه أسما إبراهيم قدمت مؤخرًا حفل "إيمي جالا " كأول إعلامية مصرية تقدم الحفل الذي أقيم في دبي واستضاف عدد كبير من المشاهير وخاصه في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم.

وقدمت أسما ضيوف الحفل والمهرجان علي الريد كاربت، مهرجان إيمي جالا في دورته الرابعة يحتفي بِمبدعي عالم الأزياء والموضة والجمال.. والذي أقيم في يوم السبت 27 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد 28 أبريل في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي.

وكرم المهرجان نخبة من المصممين والمشاهير والمؤثرين في هذا المجال، إلى جانب تكريم كبار العلامات التجارية الفاخرة من المنطقة والعالم. وتضمنت فعاليات المهرجان يوم أمس جلسة نقاشية حصرية تجمع المكرمين لمناقشة مساهماتهم وإنجازاتهم.

من هي أسما إبراهيم؟

أسما ابراهيم هي إعلامية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعلها لها عدد كبير من المتابعين. ونالت شهرة واسعه في السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وبدأت أسماء إبراهيم مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن بين تلك البرامج الصغيرة هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021.

ومن ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت من البرنامج نسخة مميزة في رمضان قدمت فيها عدد من كبار النجوم ومن بينهم محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني، أمير كرارة وكهرپا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف.

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف

كما قدمت الموسم السابع من برنامج " حبر سري " الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير واستضافت به عدد كبير من المشاهير.