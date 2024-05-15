موعد عرض الحلقة الـ 7 و8 من مسلسل "البيت بيتي 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال جمهور الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، ينتظران عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل “البيت بيتي 2” غدًا الخميس الموافق 16 مايو، والتي من المقرر أن تشهد أحداث مثيرة حول بينو وكراكيري والمغامرات التي يخوضونها سويًا مع الأشباح داخل الفندق المهجور والقرية المسكونة حيث يأتي المسلسل في إطار من الغموض والإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددًا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "محو أمنية"، ويعيش قصة حب مع آيتن عامر خلال أحداث عمل الفيلم، كما يظهر أيضًا بدور مؤلف روايات يسعى لنشر روايته لكنه يمر بمواقف صعبة تصيبه بالإكتئاب.