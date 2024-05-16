ماجدة خير الله: نعمة الأفوكاتو لم يعجبني من حيث الأداء والمنطق

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن استيائها من مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلة:"محبتهوش بتاتًا المسلسل كله معجبنيش حتى لو أحتفلوا بنجاحه في الأمم المتحدة".



وتابعت ماجدة خير الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: المسلسل لم يعجبني من حيث الأداء والمنطق، ومي عمر لم يعجبني لها أي عمل قبل مسلسل نعمة الأفوكاتو، وتحتاج لتطوير كثير من موهبتها.



وأشارت ماجدة، إلى أن بعض أراء الأشخاص على السوشيال ميديا يعجبها، ومن حق الناقد إذا كان كاتب بصحيفة أو يقول رأيه أمام الكاميرات أن يكون ساخر ويختار الأسلوب الذي يقدم به غيره أو ينتقده.

وأختتمت ماجدة خير الله حديثها، من حق أي شخص أن يطلق على نفسه لقب "ناقد"، وكثيرا منهم لديه أساسيات النقد ورؤية فنية ووجهات نظر.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

يتكون مسلسل نعمة الأفوكاتو من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيل الموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.

وستقابل مي عمر شاب حديث التخرج من كلية الحقوق بمحض الصدفة، يعمل كعامل في إحدى الشركات، وتقرر أن تتبناه مهنيًا وتُدخله عالم المحاماة، نظرًا لعملها محامية، وتكون أستاذته في المهنة، داخل أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، ويجسد هذا الدور الفنان الشاب محمد الدسوقي.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.