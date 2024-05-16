نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة خير الله: 'مي عمر محتاجه تطور من نفسها ومفيش أي عمل قدمته عجبني' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الناقدة ماجدة خير الله، عن استيائها من مسلسل نعمة الأفوكاتو، قائلة:"محبتهوش بتاتًا المسلسل كله معجبنيش حتى لو أحتفلوا بنجاحه في الأمم المتحدة".



وتابعت ماجدة خيرالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: المسلسل لم يعجبني من حيث الأداء والمنطق، ومي عمر لم يعجبني لها أي عمل قبل مسلسل نعمة الأفوكاتو، وتحتاج لتطوير كثير من موهبتها.



وأشارت ماجدة، إلى أن بعض أراء الأشخاص على السوشيال ميديا يعجبها، ومن حق الناقد إذا كان كاتب بصحيفة أو يقول رأيه أمام الكاميرات أن يكون ساخر ويختار الأسلوب الذي يقدم به غيره أو ينتقده.

وأختتمت ماجدة خير الله حديثها، من حق أي شخص أن يطلق على نفسه لقب "ناقد"، وكثيرا منهم لديه أساسيات النقد ورؤية فنية ووجهات نظر.

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.