فرقة المنشأة تقدم "خالتي صفية والدير" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "خالتي صفية والدير" ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.





أحداث خالتي صفية والدير

فكرة العرض مستوحاة عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، وتناقش مشكلة الثأر في صعيد مصر، من خلال طرح قصة "صفية" التي تقع في حب "حربي" ولكنها تتزوج من خاله "عسران "بعد علمها بحب حربي لامرأة أخرى، وتتصاعد الأحداث بتدبير العمدة عدة مكائد بين حربي وعسران، تنتهى بمقتل الأخير وحبس حربي، وتقرر صفية تربية الابن "حسان" ليأخد بثأر أبيه بقتله حربي عقب خروجه من السجن، ولكن يقع ما لم تكن تخطط له.

صناع خالتي صفية والدير

"خالتي صفية والدير" لفرقة قصر ثقافة المنشأة بسوهاج "إعداد ياسين الضوي، إخراج الفنان حسام القاضي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، ومهندس الديكور أمين مرعي، بحضور المايسترو حسام حسني، والمخرج المسرحي خالد أبو ضيف ونخبة من الأدباء والمثقفين.

19 عرض مسرحي بأسيوط

وتقدم قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تستمر حتى 29 مايو ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي.

وتشهد الفعاليات اليوم الأربعاء العرض المسرحي "دون كيشوت" لفرقة المنيا القومية، إخراج محمد حسن، في الثامنة والنصف مساءً.

