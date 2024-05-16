نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة لاعتماد المخرجين الجدد في المهرجان الختامي لنوادي المسرح 31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تزامنًا مع فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

ورشة اعتماد المخرجين

يحاضر في الورشة كل من د. صبحي السيد أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور أستاذ الدراما والنقد الفني، المخرج ناصر عبد المنعم، والناقد محمود حامد، ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير الورش والتدريب بالإدارة العامة للمسرح.

وتنظم دورة المهرجان هذا العام على مسرحي السامر بالعجوزة، وقصر ثقافة روض الفرج، وتستمر حتى 31 مايو الحالي، ويشارك بها 24 عرضا مسرحيا، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويدير الدورة المخرج محمد طايع مدير النوادي، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والفنان شادي سرور، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف.

ويقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة عدد من النقاد والمسرحيين، كما يصدر نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

العروض المشاركة في المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن العروض المشاركة في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، بمشاركة 24 عرضا مسرحيا من الأقاليم الثقافية الستة، حيث سبق وأطلقت الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، وشارك به 163 عرضا مسرحيا تم تقديمهم خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بمشاركة عدد من الشباب المبدعين، وحرصت إدارة المسرح على مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، من خلال منتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية ولإبراز المواهب الشابة في المجال المسرحي.