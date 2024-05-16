نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأ احمد العوضي ياسمين عبد العزيز بإعلانها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان أحمد العوضي طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإعلانها الجديد الذي قدمته مع الفنان عبد الباسط حمودة، لشركة فودافون، وكتب العوضي تعليقًا لـ ياسمين عبد العزيز، جاء فيه: مبروك يا سمسم.. إعلان طرش، لترد عليه الفنانة: الله يبارك فيك يا عوضيكو.

إعلان ياسمين عبدالعزيز

ومن جانبه، فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بظهورها بفستان زفاف ضمن أحدث ظهور أعمالها الدعائية لصالح احدي شركات الاتصالات، غنت لأول مرة، وقدمت اللون الشعبي بصحبة الحكمدار عبدالباسط حمودة، ولاقى الفيديو الذي نشرته عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من الجمهور، وظهرت ياسمين بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبد العزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل، وظهر في آخر الإعلان النجم كريم فهمي، الذي شاركها في نجاح مسلسل "اللي مالوش كبير".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

كان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وايضا آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.

احمد العوضي يرد على انباء عودته لطليقته ياسمين

ومن ناحية اخري، رد الفنان أحمد العوضي على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن عودته إلى طليقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «كل الامتنان لياسمين أطيب وأجمل من قابلت في حياتي، وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها، فلم أر منها إلا كل طيبة وخير وكانت خير حبيبة وزوجة، كلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتى بعد الانفصال يعني أن الطلاق ليس معناه انتهاء الحب ولكنه معناه انتهاء النصيب.. ولكن رجوعنا هو (أمر خاص جدًا) بيننا، فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوى قاطنيها.. كانت رسالتنا لبعضنا البعض أمامكم أن كلًا منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للآخر.. ولكن لو ربنا أراد لنا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك، وإن تعذّر الرجوع فهي إرادته أيضًا، عهدنا بكم وعهدكم بنا كان الاحترام في العلاقة وكذلك الاحترام في الانفصال، رجاءً كما قدّرتم حبنا وكنتم شهودًا عليه كذلك قدّروا قرارنا بالانفصال.. فهو نصيب».