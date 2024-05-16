نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية بقصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، تزامنا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

ورشة فنية

بدأت الفعاليات بإقامة ورشة فنية في الرسم للأطفال، والتي شهدت توافد الكثير منهم للمشاركة في الورشة، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات وتوزيع دفاتر الرسم وأقلام التلوين عليهم، كما أتاحت مدربة الفنون التشكيلية بالقصر الفرصة أمامهم لاستكشاف الألوان واختيار الأنسب منها، وفق رؤية كل منهم، وتسابق الأطفال للتعبير عن مظاهر الإجازة الصيفية بلوحات فنية، استخدموا خلالها الألوان الخشبية، وأقلام الرصاص، والفلوماستر.

استثمر موهبتك

وشهد اليوم المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "استثمر موهبتك"، أدارتها الشاعرة سماح مصطفى، مسئول نادي أدب الطفل بالقصر، فيما أكدت د. أميرة صابر، أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا أن على الأسرة تعزيز الثقة بالنفس لأطفالهم، مع منحهم الحب والمساحة الكافية للتعبير عن آرائهم، وتقديم النصائح لهم بشكل هادئ ومتزن، بعيدا عن الأساليب التقليدية في العقاب.

وتابعت قائلة إن لكل إنسان موهبته الخاصة به، وقدراته التي تميزه عن الأشخاص الأخرين، إلا أن دور الأسرة هو كيفية اكتشاف مواهب أطفالهم، وذلك من خلال بعض الأساليب العلمية، ومن بينها الملاحظة الدقيقة، لكن مع مراعاة إبداء الثقة بأفعاله، وتقديم الدعم والتشجيع، ومن ثم يبدأ السعي في صقل تلك الموهبة، من خلال المتخصصين في مجالات الأدب، أو الفن، أو الثقافة، أو الرياضة، وغيرها.