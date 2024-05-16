لهذا السبب٠٠ اسلام كبونجا وكريم كريستيانو التريند الثاني على اليوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر المطربان إسلام كبونجا وكريم كرستيانو التريند الثاني على اليوتيوب، وذلك بعد طرحهم لمهرجان " أول قفا يا بروسلي "، على قناتهم الرسمية على اليوتيوب ٠



تخطت أغنية «أول قفا يا بروسلي» ٤٠٠ ألف، غناء إسلام كبونجا وكريم كرستيانو، كلمات إسلام كبونجا وتوزيع يوسف أوشا

يذكر أن آخر أعمال كريم كان مهرجان " شارع الحياة هو هو "، وتقول كلمات الأغنية:



حزني انتصر.. قلبي انكسر على قلبي أنا زعلان

تاهت ملامحي ووشي من كتر الزعل بهتان

الكل خاني وصاحبتي خانتنى هيا كمان

الدنيا جايه عليا بس أنا أدها وأدود

زي الجبل واقف ولسه حيلي مشدود

عشان بطل كاسر الكمين ومعدي أي حدود

يا ألف خسارة على خيري هما كالوه

عملت كتير أوي واخرتها دول نكروه

لو اعرف كنت جبت مكانكم كلب لولوه