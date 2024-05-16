أحمد حاتم يكشف عن تفاصيل أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف أحمد حاتم عن استعداده لتحضيرات أحدث أعماله السينمائية، وذلك في تصريحات صحفية، وقال إنه بدأ التحضيرات لفيلمه الجديد "قصر الباشا"، من إخراج محمد بكير، تأليف محمد ناير، ومن المقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة وذلك عقب الانتهاء من التحضيرات الكاملة للفيلم، حيث يعاين المخرج حاليا أماكن التصوير للبدء في تصوير الفيلم مباشرة.

وانضم للفيلم كلًا من حسين فهمي ونبيل عيسى وأحمد فهيم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البطولة النسائية خلال الأيام المقبلة عقب التوقيع الرسمي.

دور أحمد حاتم في فيلم المنبر

يشار إلى أن أحمد حاتم يجسد دور باحث أكاديمي بفيلم "المنبر" والفليم تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وكمال أبورية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره العظيم.

ويسلط فيلم "المنبر" الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام.

آخر أعمال أحمد حاتم

وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.