نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبطال مسلسل "دواعي سفر" لـ أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم مسلسل دواعي سفر تريند محركات بحث جوجل، نظرا لعرض أولى الحلقات من المسلسل.



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر العديد من الأحداث المثيرة والشيقة، أبرزها إنقاذ علي الذي يجسد دوره الفنان أمير عيد لجاره القبطان إبراهيم الذي يجسد دوره كامل الباشا، بعد أن سقط الأخير أرضًا في شقته.

وتتابع الأحداث وينقل علي القبطان إبراهيم إلى أحد المستشفيات.

وأتضح من أحداث الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر أن علي يعمل مخرج إعلانات لكنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب وفاة والدته، ونتيجة لذلك قرر ترك كل أصدقاءه ومنزله بالشيخ زايد وعاد لمنزل أسرته في المعادي ليكون وحيدًا.

وتتصاعد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل دواعي سفر ويحاول علي أمير عيد، الانتحار نتيجه لحالة الأكتئاب التي يمر بها بعد وفاة والده.

أبطال مسلسل دواعي السفر



يضم مسلسل دواعي السفر كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، والعمل من تأليف وإخراج محمد ناير.

ويشهد مسلسل دواعى السفر، مشاركة المؤلف محمد ناير، لأول في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

