حودة بندق يحتفل بعيد ميلاد نجلته

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل مطرب المهرجانات جودة بندق بعيد ميلاد نجلته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق حودة بندق:' يا قطعة من جوا قلبي

طرح المطرب الشعبي حودة بندق، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "المرايا"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المنصات الغنائية.

والأغنية من كلمات وألحان محمود العربي، توزيع أحمد الخضري، كيبورد ربيع جمال، إخراج زيزو الأسود، انتاج سكر مصر.

آخر أعمال حودة بندق

ويذكر أن طرح الفنان حودة بندق مؤخرًا أغنية "التزموا الصمت" بالتعاون مع الفنان عصام صاصا.

التزمو الصمت اسود الارض راجعين

ومش هيسمو

اخوات ع الجد نموت علي

بعض الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش علي اي

وضع بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو