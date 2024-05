نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثاني أيام كان السينمائي..إطلالات مميزة في عرض Mad Max في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقالت وسائل الإعلام العالمية، لقطات من عرض الفيلم الرئيسي ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم Furiosa: A Mad Max Saga.

ووفق ديلي ميل، الفيلم شهد حضورًا مميزًا لعدد من نجوم السينما، الذين حضروا لمشاهدته، بجانب نجمته آنيا تايلور، وكريس هيمسورث، ومنم ايفا جرين وناعومي كامبر، ورئيسة لجنة التحكيم جريتا جيرويج.

مناقسة قوية

يُشارك في المسابقة الرسمية 19 فيلمًا، من بينها فيلم "Megalopolis" للمخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، وفيلم "The Shrouds" من إخراج ديفيد كروننبرج، وفيلم "The Apprentice" للمخرج الإيراني علي العباسي، بالإضافة إلى "Motel Destino" من إخراج كريم عينوز، وفيلم "Bird" للمخرجة أندريا أرنولد، وفيلم "Emilia Perez" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، و"Anora" للمخرج شون بيكر، وفيلم "The Substance" للمخرجة الفرنسية كورالي فارقيت، و"Grand Tour" للمخرج البرتغالي ميجيل جوميز، وأخيرًا "Marcello Mio" لكريستوف أونوري.

تنافس على السعفة الذهبية

أيضًا، تتضمن الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية للدورة الـ77 فيلم "Liu Yi Dai gglov"، من إخراج المخرج الصيني جيا تشانغ كه، و"All We Imagine as Light" للمخرج بايال كاباديا، و"Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، و"Beating Hearts" للمخرج جيل لولوش، و"Diamant Brut" لأجاث ريدنجر، و"Oh Canada" لبول شريدر، و"Limonov: The Ballad of Eddie" لكيريل سيريبنيكوف، و"Parthenope" لباولو سورينتينو، و"The Girl with the Needle" للمخرج السويدي ماجنوس فون هورن.