نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلين بوويل يحتفل بالعرض الخاص لفيلم Hit Man في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم الصاعد بقوة جلين بوويل، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Hit Man في مدينة تكساس بحضور جماهيري، ومشاركة مميزة لوالدي النجم الشاب.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من وقفة ساخرة، شارك بها والد ووالدة النجم الشاب، حيث كانا حاملات للافتة، تسخر من نجلهما الذي يعيش فترة انتعاشة فنية كبيرة.

مشروعات قادمة

وسبق أن وقع اختيار المخرج جاي جاي أبرام على النجم الشاب جلين بوويل ليكون نجما لمشروعه السينمائي القادم بعد ما حققه بوويل من نجاح مؤخرًا.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد ينطلق تصويره لاحقا، مع اختيار عنوانه التجاري الرسمي بعد الاستقرار على أبطال الفيلم.

بطولة جديدة

ويشارك النجم الشاب جلين بوويل في بطولة فيلم جديد من إنتاج شركتي A24 و Studiocanal، تدور أحداثه في إطار من الانتقام والجريمة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، بمن فيهم ايد هاريس وماجريت كويل.

وكان قد اعترف النجم جلين بوويل أنه والفنانة الشابة سيدني سويني، سمحا بانتشار شائعات دخولهما في علاقة رومانسية، مؤخرًا.

ووفق ديد لاين، قال جلين، أن الأمر حدث بعد طرح الفيلم الرومانسي الذي جسد به الثنائي دور البطولة، وطرح بعنوان Anyone But You، وكان لشائعات الارتباط دورًا كبيرًا في الترويج الإيجابي للفيلم.