نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس هيمسورث يفتتح العرض الخاص لفيلمه الجديد بـ كان السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات ثاني أيام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديدFuriosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وأنها دون شك سببت له الضيق.

دعم الأصدقاء لهيمسورث

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص أدائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور اداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل آخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع إلى ظهر ضمن الأحداث.

ليام هيمسورث ومسلسل The Witcher

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.