لهذا السبب.. ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة ياسمين عبدالعزيز، تريند محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الإجتماعى، وذلك بعدما طرحت إعلانها لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة، والذي قدمته على نغمات أغنية دلعِلُّه بالتعاون مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل، بينما ظهر في نهاية الإعلان الفنان كريم فهمي.



كلمات أغنية دلعله لـ ياسمين عبدالعزيز



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: أنا من دلوقتي مش هعمل غير اللي أنا عايزاه، مش عيني دي بتاعتي هتفرج بس على اللي أنا عايزاه، بمزاجي وبراحتي هسمع اللي أنا عايزاه، واقفل ودني عن اللي أنا عايزاه، دلعِله يا دلعِله، اللي عايز كتالوج البحبة ييجي وأنا أدله.

تعرف على أعمال ياسمين عبد العزيز الفترة المقبلة

وفي سياق منفصل، أكدت ياسمين مشاركتها في الفترة المقبلة في أعمال فنية عدة دفعة واحدة، وهي تشمل المسرح والسينما والتلفزيون، بشخصيات مختلفة.

وأعلنت في تصريحات إعلامية أنها تحضّر لفيلم جديد، تعود به إلى السينما بعد غياب ست سنوات، كما تعود إلى المسرح بعد غياب أكثر من 20 عامًا منذ تقديمها مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، حيث تستعد لتقديم مسرحية جديدة تتعاون من خلالها مع المخرج خالد جلال، إضافة إلى إعلانها خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل جديد.

