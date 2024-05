نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شارون ستون وليام نيسون أكبر داعمين لعودة كيفن سبيسي لهوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك كل من النجم ليام نيسون، والنجمة القديرة شارون ستون في حملة لعدد من المشاهير، تطالب النجم كيفن سبيسي بالعودة لمسيرته الفنية من جديد.

ووفق ديلي ميل، واجه سبيسي مؤخرًا حملات من المنع في هوليوود بعد مواجهته لادعاءات ثبت عدم صحتها، حول ممارسات اعتداء اتهمته بها سيدات.

ومنحت المحكمة اللندنية في مقاطعة Southwark Crown الممثل الحاصل على الأوسكار كيفن سبيسي براءة من كافة التهم التي وجهت له بشأن الاعتداء الجنسي ضد 4 رجال.

ووفق "ديلي ميل"، البراءة حصل عليها سبيسي، بعد أن تعرضت مسيرته المهنية في هوليوود للتجميد التام، طوال فترة المحاكمة.

هذه الممارسة التي اصبح من العادة القيام بها بحق الفنانين الذين يواجهون اتهامات جنسية أو اعتداءات، وسبق أن طبقت بحق جوني ديب حتى اثبتت براءته المحكمة في قضية طلاقه من امبر هرد.

الاتهامات وجهت ضد سبيسي من رجال عمل معهم في مسرح Old Vic، وتم اسقاطها بالكامل.

عودة لهوليوود

وكان قد نجح الممثل الكبير كيفين سبيسي في الحصول على أول دور سينمائي له بعد أزمة تعرضه لاتهامات تحرش، وتوجيه ضده دعوى قضائية في هذا الشأن.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الدور الجديد لكيفن سبيسي، سيشهد عودته من جديد لهوليوود بعد غياب استمر لـ 5 سنوات.

تفاصيل عن الدور

وتم اختيار كيفن سبيسي، ليؤدي دور سينمائي في فيلم جديد، ستدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب.

والدور يعتبر أول دور سينمائي يظهر به كيفن سبيسي البالغ من العمر 63 عامًا، بعد أن تم استبعاده من آخر عمل سينمائي له، وهو فيلم All the Money in the World.