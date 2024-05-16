جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم أتوبيس الفن الجميل، أمس الأربعاء، جولة جديدة للأطفال بمتحف الفن الإسلامي، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة، وتأتي الجولة تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.

جولة جديدة للأطفال بمتحف الفن الإسلامي

تضمنت الفعاليات تفقد المتحف والاستماع لشروح عن تاريخه وطرازه المعماري، والاطلاع على أهم مقتنياته من آثار إسلامية من أشغال خشبية أو معادن أو سيراميك، بالإضافة للعملات المعدنية والدروع وغيرها.

ورشة فنية

واستمتع الأطفال خلال الجولة بمشاهدة آثار وتاريخ الحضارة الإسلامية في مصر، وفي نهاية الجولة تم تنفيذ ورشة فنية لرسم لوحة من وحي المتحف باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض.

من ناحية أخرى، واستمرارا لأنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، قدم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بروضة السيدة زينب، بالتعاون مع الإدارة الطبية والأزهر الشريف، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، تضمنت ورشة تشكيلات بورق الفوم، بالإضافة لمسابقة في المعلومات العامة، والتوعية بأمراض الصيف وكيفية الوقاية منها.

