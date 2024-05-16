فنانة جديدة تنضم لفريق عمل فيلم Fantastic Four

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت ستديوهات مارفل عن إضافة جديدة، تضمها لنجوم فيلم Fantastic Four، وهي النجمة نتاشا ليوني، والتي ستؤدي دورًا لم يتم الكشف عنه للآن بالفيلم.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ستديوهات مارفل عن ضم نجم كبير لأبطال فيلمها المنتظر لعام 2025 المقبل، وهو أول فيلم ضمن عالم مارفل عن شخصيات Fantastic Four.

ووفق ديلي ميل، النجم جون مالكوفيتش البالغ من العمر 70 عامًا، هو أحدث المنضمين لبطولة الفيلم المنتظر.

مارفل تستجيب للمعجبين

ومن جديد، انتصرت ستديوهات مارفل لصالح المعجبين، بقرار جديد يقضي بعودة أحد أبرز نجوم الأعمال المشتقة من عالم مارفل، والتي تم إنتاجها بمعرفة شبكات تليفزيونية غير تابعة لمارفل.

ذلك بعد أن أعلن النجم جون برينثال، عن عودته لتجسيد شخصية The Punisher، بعد خمس سنوات من تجسيده لها في عمل تليفزيوني انتجته شبكة نتفليكس.

عودة وجوه مألوفة

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، أكد جون لمتابعيه، أنه سيعود لتجسيد الشخصية من جديد، ضمن أحداث مسلسل Daredevil: Born Again.

هذا العمل الذي تنتجه شبكة ديزني بلص، ويطرح ضمن أعمال مارفل الأصلية، خلال السنوات القليلة القادمة.

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة إيما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.