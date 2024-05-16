نتفليكس تعيد تيم ماكجريجور لعالم التليفزيون من جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود نجم موسيقى الكانتري الأمريكي تيم ماكجريجور، للظهور في أعمال درامية جديدة، بعد نجاح مشاركته في بطولة فيلم 1883، المشتق من عالم مسلسل "يلوو ستون".

وبحسب ديلي ميل، سيشارك تيم في بطولة مسلسل من إنتاج نتفليكس، تدور أحداثه في عالم منافسات ركوب الثيران في الولايات المتحدة.

ذلك بالتزامن مع نشر نتفليكس لقطات هي الأولى من كواليس تصوير مشاهد الموسم الثاني المنتظر من مسلسل Wednesday.

ونقلت ديلي ميل، صورة تشويقية من كواليس المسلسل، ظهرت بها نجمته الشابة جينا اورتيجا في إطلالة شخصيتها من المسلسل.

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل الناجح Wednesday بموسمه الثاني، عن ضم النجم ستيف بوسيمي لأبطال الموسم الثاني من العمل.

نجاح مسلسل Wednesday

وقالت الصحيفة البريطانية أن المسلسل سبق وأن حقق رقما قياسي، بكونه أكثر مسلسل يجمع ساعات مشاهدة في أسبوع واحد عبر تاريخ شبكة نتفليكس.

وعدد ساعات البث التي نجح مسلسلWednesday في تحقيقها بلغت بشكل إجمالي 341.2 مليون ساعة من مختلف الحسابات عبر المنصة خلال الأسبوع الأول من عرضه.

و نجح المسلسل بذلك في تخطي الرقم القياسي السابق الذي كان يحتفظ به مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع الذي طرح هذا العام.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل Wednesday، هو أحدث مسلسل درامي يتم طرحه لقصة مستوحاة من قصة أسرة آدمز التي تجمع بين الرعب والكوميديا، ويضم في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود.

وتجسد الشخصية الرئيسية بالمسلسل، الممثلة الشابة جينا اورتيجا في شخصية وينزداي آدمز، ويشارك في البطولة كريستينا ريتشي التي تجسد دور مارلين ثورنهيل، والنجمة الكبير كاثرين زيتا جونز التي تجسد دور مورتيشا آدمز، والنجم لويس جوزمان الذي يجسد شخصية جوميز آدامز، وجويندولين كريستي الذي يجسد شخصية لاريسا ويمس، وإسحاق أوردونيز في دور بوجسلي آدامز.