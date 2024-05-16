نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويل فاريل يستعد لتجربته التليفزيونية الأولى من إنتاج نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل للمشاركة في بطولة أول مسلسل تليفزيوني في مسيرته المهنية، سيكون من إنتاج نتفليكس.

ووفق ديلي ميل، المسلسل الجديد، المسلسل سيطرح بعنوان Golf، ومن المقرر أن يبدأ العمل على تصويره قريبًا، بمشاركة رامي يوسف وجوش ربونويتز.

ذلك عقب حضور النجم الكوميدي الشهير ويل فيريل عرضًا خاصًا لفيلم وثائقي جديد يطرح عن قصة حياته، بعنوان Will & Harper.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، كان بحضور صديقته المنتجة هاربر ستيل، وعرض ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي.

وشهد مهرجان Sundance Film Festival، احتفالًا بالعرض الخاص للفيلم الجديد A Real Pain، بحضوره صناعه في افتتاحية المهرجان.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي حضره الممثل الشاب ماكولي كولكين، وجينفر جري، وجيسي ايزنبرج.

مشاريع كوميدية جديدة

في الوقت نفسه، يشارك النجم بريان كرانستون كمنتج في صناعة نسخة جديدة من مسلسل كوميدي كلاسيكي طرح في خمسينيات القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، المسلسل كان قد طرح بعنوان Tightrope، وسيجسد به دور البطولة "تاي بوريل".

ظهور جديد لشخصية شهيرة

والظهور المميز لكرانستون، كان بتجسيده لشخصية والتر وايت من جديد، في إعلان تليزفيوني، عرض على شاشات التليفزيون الوطني بالولايات المتحدة في فترة استراحة ما بين اشواط المباراة التي تعرف إعلاميًا باسم Super Bowl LVII.

المباراة شهدت مواجهة بين الفرق الوصلة للمرحلة النهائية من منافسات دوري كرة القدم الأمريكية بالولايات المتحدة، واقيمت في يوم 12 فبراير الماضي.

والإعلان الترويجي الذي شارك به كرانستون، كان لصالح شركة PopCorners التجارية.