نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها.. (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة لقاء الخميسي مجددًا في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها بإطلالة ساحرة ومذهلة لها بفستان كب طويل باللون الأسود، مفتوح من منطقة الساق، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و اعتمدت لقاء الخميسي على مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها الطبيعي، حيث ركزت على إبراز عينيها بظلال لامعة وماسكارا سوداء، وأضافت لونًا طبيعيًا لشفتيها، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أبدوا إعجابهم بتلك الإطلالة وعبروا أيضًا عن إعجابهم بأناقتها وجمالها الطبيعي.



آخر أعمال لقاء الخميسي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، مشاركتها في مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، وعدد من الفنانين، وتم عرضه في شهر سبتمبر عام 2021، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.