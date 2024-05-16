نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.."الذكاء الاصطناعي والمجتمع" ندوة بمركز جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن لقاءاته، لقاء جديد حول "الإعلام والناس والتكنولوجيا.. المجتمع والذكاء الاصطناعي"، وذلك اليوم الخميس الموافق 16 مايو في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ندوة الإعلام والناس والتكنولوجيا.. المجتمع والذكاء الاصطناعي



يأتي اللقاء لمعرفة إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي في المحتوى الإعلامي وكيف يتم استخدام تطبيقاته في عمل المحتوى، وهل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي محرك للابتكار الإعلامي؟.

كما يتناول طرق إلى المنصات الاجتماعية المتعددة وإلى أي مدى يمكن اعتبارها منفذ إعلامي.

يشارك في اللقاء الأستاذ أحمد عصمت الباحث فى مجال تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام ومؤسس مجلة أليكس أجندة اللقاء إدارة وتقديم الإعلامية شيماء حمودة.

يأتي اللقاء مواكبًا لاحتفال المركز بمرور عام على تقديم اللقاءات الشهرية التي يقدمها مركز الزعيم جمال عبد الناصر لجمهور الاسكندرية تحت عنوان (البيت)، والتي أسسها فاعلين مؤثرين في الحقل الثقافي السكندري وهم الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين والناقدة ريم ابو الفضل والمترجمة هبة يونس النيل والشاعر احمد الشيخ.



نبذة عن البيت

يذكر أن (البيت) هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

