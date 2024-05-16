الليلة.. عرض فيلم "أخي فوق الشجرة" على ART

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "أخي فوق الشجرة"، والفيلم بطولة رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

تفاصيل الفيلم

ويجسد رامز جلال في الفيلم شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن ظهور توأمه الذى لم يكن يعلم بوجوده في حياته يقلبها رأسا على عقب.

الفيلم يعاد عرضه الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

فيلم بنقدر ظروف



وتنتظر نسرين طافش، حاليًا عرض فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه في السينمات يوم 22 مايو الجاري.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك



بنقدر ظروفك بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ويشارك معه البطولة عدد كبير من النجوم منهم:ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.