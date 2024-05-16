فن ومشاهير

الأحد.. تراث الطرب في معهد الموسيقى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارًا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة لصون التراث الغنائي تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 19 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة

 

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة منها فى قلبى غرام، والنبى يا جميل، يا مين يقولها، يا ناسيه وعدى،  حياتى انت، اخرة جرحى ايه، بعد بيتنا ببيت كمان  ، بستانى، دوارين فى الشوارع، المراكبية، المباخر وياحليله.. أداء رضوي سعيد، حنان الخولى، اسماء كمال، أحمد صبرى، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان.

a42b90f29f.jpg
6d4b7b00c9.jpg
628cb9624e.jpg
7a90c9aa93.jpg
5d5e207145.jpg

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث 

 

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا