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الأحد.. الروائي إبراهيم عبد المجيد ضيف منتدى الرواية بمركز الابداع

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد ضيفًا على منتدى القاهرة الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية  برئاسة ا.د. وليد قانوش، في الثامنة مساء الأحد الموافق 19 مايو، وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

منتدى القاهرة الثقافي 


 ينفتح اللقاء الذي يديره الشاعر سامح محجوب، المشرف على الملتقى،حول "أسئلة الرواية العربية الآن" خاصة في حضورها وزخمها من جهة، واختلاط الحابل بالنابل فيها من جهة أخرى. 

أبرز أعمال الروائى إبراهيم عبدالمجيد 


عبد المجيد إبراهيم  الذي أثرى مجال الكتابة الروائية على مدى عقود بأعمال حفرت مكانتها الإبداعية لدى القراء العرب، مثل " بيت الياسمين" و"البلدة الأخرى" "ولا أحد ينام في الإسكندرية" و" طيور العنبر " و"عتبات البهجة"، وغيرها الكثير من الأعمال الروائية الشهيرة، سيجيب على هذه الأسئلة من واقع انتمائه الإبداعي، وإحاطته المعرفية بتفاصيل المشهد الروائي العربي.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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