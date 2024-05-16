نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. المخرج محسن أحمد ضيف برنامج "بالخط العريض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، يوم الجمعة المقبل.

أسرار وذكريات حول الأعمال السينمائية الذي قدمها محسن أحمد

وخلال الحلقة يكشف مدير التصوير الأشهر في مصر، العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

كواليس تعاون محسن أحمد في فيلم زوجة رجل مهم

ويكشف الدكتور محسن أحمد صاحب أهم الأفلام في تاريخ السينما، لأول مرة، كواليس عمله مع المخرج الكبير محمد خان وسر خناقته مع المخرج الكبير محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، والشخص الذي أعاده للتصوير مرة أخرى.

سر نجاح فيلم الكيت كات

كما تحدث "أحمد" خلال الحلقة عن رأيه في الكيت كات الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وسر هذا النجاح.

تجربة محسن أحمد في الإخراج

أيضًا تحدث "أحمد" عن تجربته في الإخراج ولماذا لم يستمر في الإخراج وفضل العودة كمدير للتصوير، بعدما أخرج فيلمين حققا نجاحًا كبيرًا.

مشواره مع الزعيم عادل إمام

كما تحدث عن مشواره مع الزعيم عادل إمام، وكشف طلب خاص كان يطلبه الزعيم منه في كل يوم تصوير.

ذكريات محسن أحمد في فيلم الارجواز

أيضًا تحدث حول ذكرياته مع النجم العالمي عمر الشريف، في فيلم الأراجوز، مؤكدًا أنه شخصية فريدة وكان متواضعا.

بدايته الفنية وحياته الشخصية

وخلال الحلقة تطرق أحمد إلى بداياته الفنية، وسر حبه للكاميرا، كما تحدث لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بأولاده، ورسائل أولاده له خلال الحلقة.

موعد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

