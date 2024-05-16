نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وطلابها في أمسية موسيقية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الحفل السنوى لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وطلابها وذلك فى الثامنة والنصف مساء غد الجمعة الموافق 17 مايو على المسرح الكبير.

عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية

يتضمن البرنامج عددًا من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي كتبت خصيصًا لآلة البيانو منها أعمال لشوبان، باخ، موتسارت، بيتهوڤن وهايدن بالإضافة إلي جانب النشيد الوطنى الذي أعادت مشيرة عيسي صياغته ليتناسب مع آلة البيانو.

حفل عازفة البيانو مشيرة عيسى وطلابها

يشارك في الحفل مجموعة من المواهب الواعدة الذين قامت مشيرة عيسى بتدريبهم على العزف وهم بيترا شوقى، تاليا زيادة، تمارا زيادة، أمايا حسني، إيما مهني، فريد ناصيف، شريف العزاوي، تاليا قنديل، سليم فكري، مراد رفعت، نادية الجمال، مايا الزوربا، عمر توفيق، آدم بن لادن، حمدي وجيه ويمنى أشرف.

نبذة عن العازفة مشيرة عيسى

يشار أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولي بصوفيا (إيطاليا) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، تشغل حاليًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها اكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز في ختام الملتقى العلمى العربي الثالث.