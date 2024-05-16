عاجل.. وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية

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أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل، ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، وذلك بعدما وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية

وكتب الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث.. أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

اخر اعمال احمد عدوية

وكان اخر اعمال احمد عدوية هو أغنية على وضعنا من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

كلمات أغنية على وضعنا

جاءت كلمات أغنية على وضعنا كالتالي: إحنا في حتة وأنتوا في حتة يا ليل يا ليلي يا ليلي يا يا ليل..إحنا الواحد منا بستة يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل خمسة علينا من العين.. ياللي معاك القرش خلي بالك الأيام ضحكتلك.. صرفت على ناس متسواش ضحكتلك بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك عشان تبعزق وتصرف على الردّي ماليك..متقفلهاش عيشها يا إما ما تعيشهاش يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ما يغلبوناش.

قصة زواج أحمد عدوية

سبق، تحدثت زوجة أحمد عدوية، عن تفاصيل تعرفها على زوجها من رحلة الخطوبة إلى الزواج والإنجاب، حيث قالت في لقاء تليفزيوني لها: تزوجته في بدايته الفنية كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي رحمه الله عليه وقعد يشاورلي وقالي تعالى أوصلك قلتله لا مينفعش، لما فضل يقولي أنا أعرف باباكي هوصلك لحد أول الشارع قلتله لا أول الشارع ولا آخره أخد بعضه، عندنا تقدم رسمي لوالدي وقاله إنه عايزني وعاوز يرتبط بيا، والدي قاله إني صغيرة في السن، لأني كنت لسة في المرحلة الإعدادية، قال لأبويا ليك عليا أنها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم، بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض فطلب منه والدي منحه مهلة للتفكير، وشاورني والدي قال لي أحمد عدوية طلبك مني، قلتله اللي أنت شايفه وكنت صغيرة ومكنش ليا رأي.