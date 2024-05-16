نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك طرحت منصة «شاهد»، الحلقة 8 وأستكملت في إطار الرعب والكوميديا، ماحدث في الحلقة السابقة.

الحلقة 8 من مسلسل «البيت بيتي 2»

بدأت الحلقة 8 من مسلسل «البيت بيتي 2» بمشهد مقابلة كلًا من بينو- مصطفي خاطر- وكراكيري -كريم محمود عبدالعزيز -، للفلاح الطويل طومان-أحمد بدير- صاحب المنزل الملعون في المزرعة، وقابلهم عندما شاهدهم يخرجون من النفق الطويل الذي يقع تحت منزله، ودخل بينو وكراكيري للمنزل لأكتشاف حقيقته، فاخبرهم طومان، أن النفق الذي يقع نحت بيته هو مقبرة فرعونية واخبرهم بحقيقتها وتاريخها، وهي أن الفلاح عوض كان يحفر الأرض في يوم ما ووجد تلك المقبرة.

فاخبر باهر جد بينو وكراكيري صاحب الأرض، فطلب باهر من فايز الغامري والد طومان أن يشرح له ما بداخل تلك المقبرة باعتباره عالم تاريخ، فاخبره فايز أن تلك المقبرة مكتوب مدفون فيها فرعون صغير ابن ملك، وحزره من أن يأخذ أي قطع أثرية من تلك المقبرة وألا ستصيبهم لعنه هو ونسله، ولكن لم يستمع فايز لكلامه وأخذ منها بعض القطع الأثرية هو والفلاح عوض، فاصابة اللعنة باهر في القصر والمزرعة كما اصابت عوض وجعلته يقتل اولاده.

واختتمت الحلقة 8 من مسلسل «البيت بيتي 2»، اقترح بينو على كراكيري، أن يذهبوا إلى الفندق ليعثروا على الكاميرا التي كانت تصور فرح ابنة فايز الغامري، ليعرفوا سبب الحريقة، وذهب بينو وكراكيري وعثروا على الكاميرا واعطوها لشخص متخصص في الكاميرات ليصلحها، مشاهدة بينو وكراكيري، لشريط الفيديو بعد اصلاحهم للكاميرا، وشاهدوا في الفيديو فايز الغامري وهو يسأل زوجته عن طومان.

أبطال مسلسل البيت بيتي 2

مسلسل البيت بيتي 2 بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامى مغاورى، ميرنا جميل، أمنية فوزى، إيمان الشريف، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى وإخراج خالد مرعى.

مواعيد عرض حلقات مسلسل البيت بيتي 2

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل «البيت بيتي» 2، يوم 23 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا، الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل«البيت بيتي» 2، يوم 23 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا.