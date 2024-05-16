مينا مسعود يتحدث عن خطيبته "إيملي شاه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين عن خطيبته الممثله الهندية إيملي شاه لإحدى المجلات العالمية، وهو الخبر الذي فاجأ الجميع، قائلا: تعرفنا من خلال إحدى تطبيقات المواعدة الاجتماعية ووجدت إنها مناسبة لي، من حيث الثقافة والفكر والإجتماعيات.

مينا مسعود يتحدث عن خطيبته

وأضاف مينا مسعود: أرادت إيملي أن نكون صديقين، ولكنني أردت أكثر من ذلك، كما أننا نحب ثقافة بعضنا، حيث أتابع أعمال أميتاب باتشان وشارو خان، كما جعلتها تشاهد أعمال فنية مصرية، بما فيها جميع أفلام أحمداالسقا، قالت إيملي خطيبة مينا مسعود: شاهدت مسلسلات مصرية مثل ما وراء الطبيعة وقابلت يسرا، وأعجبت بفنها، وبحب شيرين رضا، وأسمع أغاني عمرو دياب.

أحدث أعمال مينا مسعود

ومن ناحية أخرى، بدأ مينا مسعود خلال الفترة الماضية تصوير فيلم جديد في مصر بعنوان عيسى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني تشويقي، ويظهر مينا خلال أحداث العمل بشخصية شاب فاقد للذاكرة، وتحاول رنا رئيس مساعدته لكي يستعيد ذاكرته، حيث تقدم شخصية فتاة اسمها ماريان، تعمل أخصائية اجتماعية في دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، سامي مغاوري، وإسلام حافظ، والعمل من تأليف هيثم نبيل، إخراج روؤف عبدالعزيز، وإنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني إحدى شركات إسحق جروب.

من هي إيملي شاه؟

تعتبر إيملي شاه ابنة منتج بوليوود الشهير براشانت شاه، وهي ممثلة متدربة من أكاديمية نيويورك للأفلام وأكاديمية مادوماتي للأفلام والرقص في جوهو مومباي، كما تدربت أيضًا على أساليب التمثيل في بوليوود والغرب، ودرست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود، وتبلغ إيملي شاه من من العمر 25 عامًا وتعد أصغر متسابقة تتوج ملكة جمال نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014

اخر اعمال مينا مسعود

وكان اخر اعمال مينا مسعود هو فيلم في عز الضهر، الذي انتهى من تصويره من فترة طويلة، ولم يتم الإعلان عن موعد نهائي بغد لعرضه، والعمل يناقش العديد من القضايا المهمة في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته شيرين رضا، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وكريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل، ويعد فيلم The Sacrifice Game هو آخر أعمال مينا مسعود على المستوى العالمي، ودارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، شارك في بطولته أوليفيا سكوت ويلش، كلوي ليفين، جاس كينوورثي، باتريك كرتون، ماديسون بينز، ديريك جونز، وجورجيا أكين، والعمل من إخراج جين ويكسلر.