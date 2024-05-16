كريم فهمي بطلًا جديدا ً أمام ياسمين عبد العزيز في مسرحيتها الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعاقد الفنان كريم فهمي على المشاركة في البطولة بجوار ياسمين عبد العزيز بمسرحيتها الجديدة، ويواصل حاليًا بروفات المسرحية، المقرر تحديد موعد عرضها خلال الفترة المقبلة في السعودية، ويشاركها بطولة العرض عدد كبير من النجوم والفنانين ومن إخراج خالد جلال.

وتشهد المسرحية الجديدة عودة ياسمين عبدالعزيز لخشبة المسرح بعد غياب 21 عامًا منذ مشاركتها في مسرحية كده أوكيه، التي عرضت عام 2003، وضمت في بطولتها عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا، هاني رمزي، منى زكي، شريف منير، من تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري.



أحدث أعمال كريم فهمي

واستأنف كريم فهمي مؤخرا التحضير لمسلسل 220 يوم، والذي يضم في بطولته صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.



تعاقد كريم فهمي على مسلسل حكايات بنات

وعلى صعيد آخر، تعاقد كريم الفترة الماضية مع المنتج طارق الجنايني على تقديم جزء جديد من مسلسل حكايات بنات، ويشاركه البطولة صبا مبارك، ومن المفترض أن يعلن عن باقي الأبطال وموعد التصوير خلال الفترة القادمة.