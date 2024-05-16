نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمغرب.. محمد رمضان يكشف عن مشاركته في مهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان، عن مشاركته في مهرجان موازين المقرر إقامته قريبًا بالمغرب، بجانب الكشف رأيه فيمن يقلده من الجمهور، وقال: هيكون في مفاجآت في مهرجان موازين، وده الحفل التاني ليا في المغرب، فسعيد بوجودي في موازين ومبسوط باختياري ويارب أكون عند ظن الجمهور.

وتحدث محمد رمضان عن رأيه في الشباب الذي يقلدونه: أنا ببقى مبسوط جدًا بمحبتهم وده دليل الحب، إن هو بيحب محمد رمضان فشايف نفسه فيه، ولما بيتشهروا بكون مبسوط، وبنبسط لما يكون ليا أشخاص شبهي وبيقلدوني وأشباهي الناس بتتصور معاهم أكتر من النجوم.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يشارك النجم محمد رمضان لفيلم "أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والعمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب، ويعد فيلم "أسد أسود" هو ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعدما قدم بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

وأيضا يواجه محمد رمضان العديد من الأزمات أثناء التحضيرات لمسلسله الرمضاني لعام 2025، منها اعتذار بيتر ميمي عن إخراج العمل نظرًا لارتباطه بالتعاقد مع شركة سينرجي، وأيضًا اعتذرت كاملة أبو ذكري نظرًا لتحضيرها بعض الأعمال الأخرى.

اخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو، الذي عرض في صيف 2023، وشارك في العمل كل من نيللي كريم، منذر مهران، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سامي العدل، نافس محمد رمضان في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في التأليف مهاب طارق، وضم جعفر العمدة كلا من زينة، مي كساب، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، منذر ريحانة، فتوح أحمد، هالة صدقي، وغيرهم.