رزان مغربي تشارك في «ولاد رزق 3»

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة رزان مغربي في فيلم “ولاد رزق 3”، وتظهر كضيفة شرف وانتهت من تصوير مشاهدها، وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وتشهد أحداث فيلم ولاد رزق 3 قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، فيلم ولاد رزق 3، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال رزان مغربي

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وكان آخر أعمال رزان مغربي كان مشاركتها في بطولة مسلسل "الضاحك الباكي"، وظهرت فيه بدور الممثلة الاستعراضية "بديعة مصابني"، ويشارك في بطولة "الضاحك الباكي" عدد كبير من الفنانين إلى جانب عمرو عبد الجليل، وعلي رأسهم رزان مغربي وفردوس عبد الحميد وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

قصة مسلسل "الضاحك الباكي"

يتناول المسلسل قصة حياة الفنان الكبير نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر.

رزان مغربي في مسلسل “عودة البارون”

وايضا شاركت رزان مغربي في مسلسل "عودة البارون" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2023 لكن تأجل، مسلسل عودة البارون، يتكون من خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد، أحمد سلامة، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، وهو من تأليف وإخراج المتميز سامر خضر الذي يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.