القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان يوسف فوزي عن آخر تطورات حالته الصحية، وعن أكثر ما يزعجه من مرضه برغم رضائه بقضاء الله، كما أكد على قرار اعتزاله وأن عودته ليست ممكنة في ظل ما يعانيه من مرض لا يتناسب مع عمله في التمثيل.

يوسف فوزي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

قال يوسف فوزي: المرض لا ينتهي، بل يكمل طريقه، ولكن ممكن الحالة تتكون مستورة إلى حد ما مع الأدوية، وليس هناك تحسن بل هناك بطء في تدهور الحالة إلى حد ما مع الاستمرار على الأدوية والعلاج، وأشعر بتحسن أو تدهور أيام وأيام.. بصلي بالعافية بنسى وأنا بصلي، بنسى اللي هقوله.

واضاف يوسف فوزي: أيام أنسى كل شيء وأيام أتذكر بعض الشيء، وأحرص على صلاة دوت الخليج حاضر، ولكن أصليه مرة أخرى قضاء لأني ربما لم أكن صليته كما يجب أو لو كان هناء سهوًا في صلاتي أعوضها، وهذا ما أستطيع فعله وهذا هو كل ما بيدي، قررت الاعتزال منذ سنوات ولن أرجع فيه لأن الأمر ليس بيدي ولكن هو قضاء الله وقدره وحالتي الصحية هي التي أجبرتني عليه.. اعتذرت عن مسلسل مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ومش هقدر أرجع للفن بسبب حالتى الصحية حالتي تتدهور ببطء

واختتم يوسف فوزي: لا أريد أن أذكر أسماء فنانين بعينهم ولكن هناك مجموعة جميلة من الزملاء يحرصون على التواصل معي دائمًا والاطمئنان علي.. أتابع في الفترة الحالية بعض البرامج الجيدة.

مرض يوسف فوزي

ويعاني الفنان يوسف فوزي من الشلل الرعاش منذ ما يقرب من 11 عامًا مما أثر بشكل قوي على ذاكرته وجعله يعتزل التمثيل تمامًا ويكتفي بالمكوث بمنزله ومشاهدة الأخبار والأعمال الفنية.

اول ظهور لـ يوسف فوزي

كان أول ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم "النمر الأسود" مع النجم أحمد زكى، وشارك فى عدة أعمال مع الفنان القدير محمد صبحى منها مسلسل أنا وهؤلاء وفارس بلا جواد وملح الأرض، كما شارك فى العديد من الأفلام فى فترة السبعينات مع نادية الجندى ومحمد مختار، وقدم ما يقرب من 120 مسلسلا منها "أوبرا عايدة، هوانم جاردن سيتي، حروف النصب، وجه القمر، القرموطي في مهمة رسمية".