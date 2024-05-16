القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ قليل، ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، وذلك بعدما وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي

تفاصيل جنازة وعزاء زوجة أحمد عدوية

وقال أحد أقارب الفنان أحمد عدوية إن جنازة زوجته تقام اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد السيد نفسية، على أن يقام العزاء السبت المقبل 18 مايو الجاري، بمسجد حسين صدقي في المعادي.

وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية

وكتب الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث.. أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

نبذة عن أحمد عدوية

ويعد النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.

قصة زواج أحمد عدوية

سبق، تحدثت زوجة أحمد عدوية، عن تفاصيل تعرفها على زوجها من رحلة الخطوبة إلى الزواج والإنجاب، حيث قالت في لقاء تليفزيوني لها: تزوجته في بدايته الفنية كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي رحمه الله عليه وقعد يشاورلي وقالي تعالى أوصلك قلتله لا مينفعش، لما فضل يقولي أنا أعرف باباكي هوصلك لحد أول الشارع قلتله لا أول الشارع ولا آخره أخد بعضه، عندنا تقدم رسمي لوالدي وقاله إنه عايزني وعاوز يرتبط بيا، والدي قاله إني صغيرة في السن، لأني كنت لسة في المرحلة الإعدادية، قال لأبويا ليك عليا أنها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم، بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض فطلب منه والدي منحه مهلة للتفكير، وشاورني والدي قال لي أحمد عدوية طلبك مني، قلتله اللي أنت شايفه وكنت صغيرة ومكنش ليا رأي.