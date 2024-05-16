نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان زوجة أحمد عدوية لمسجد السيدة نفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان الراحلة ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان أحمد عدوية، إلى مسجد السيدة نفسية، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة المغرب مباشرةً، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة.

وفاة زوجة أحمد عدوية

رحلت عن عالمنا منذ قليل، ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، وذلك بعدما وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد أقارب الفنان أحمد عدوية إن جنازة زوجته تقام اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد السيد نفسية، على أن يقام العزاء السبت المقبل 18 مايو الجاري، بمسجد حسين صدقي في المعادي.

قصة زواج أحمد عدوية

سبق، تحدثت زوجة أحمد عدوية، عن تفاصيل تعرفها على زوجها من رحلة الخطوبة إلى الزواج والإنجاب، حيث قالت في لقاء تليفزيوني لها: تزوجته في بدايته الفنية كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي رحمه الله عليه وقعد يشاورلي وقالي تعالى أوصلك قلتله لا مينفعش، لما فضل يقولي أنا أعرف باباكي هوصلك لحد أول الشارع قلتله لا أول الشارع ولا آخره أخد بعضه، عندنا تقدم رسمي لوالدي وقاله إنه عايزني وعاوز يرتبط بيا، والدي قاله إني صغيرة في السن، لأني كنت لسة في المرحلة الإعدادية، قال لأبويا ليك عليا أنها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم، بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض فطلب منه والدي منحه مهلة للتفكير، وشاورني والدي قال لي أحمد عدوية طلبك مني، قلتله اللي أنت شايفه وكنت صغيرة ومكنش ليا رأي.

نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير احمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اخر اعمال احمد عدوية

وكان اخر اعمال احمد عدوية هو أغنية على وضعنا من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم، ويعد النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.