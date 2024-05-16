هكذا نعت نقابة المهن الموسيقية زوجة أحمد عدوية

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير احمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة زوجة احمد عدوية

رحلت عن عالمنا منذ قليل، ونيسة أحمد عاطف زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، وذلك بعدما وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد أقارب الفنان أحمد عدوية إن جنازة زوجته تقام اليوم عقب صلاة المغرب من مسجد السيد نفسية، على أن يقام العزاء السبت المقبل 18 مايو الجاري، بمسجد حسين صدقي في المعادي.

آخر أعمال أحمد عدوية

وكان آخر أعمال أحمد عدوية هو أغنية على وضعنا من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

كلمات أغنية على وضعنا

جاءت كلمات أغنية على وضعنا كالتالي: إحنا في حتة وأنتوا في حتة يا ليل يا ليلي يا ليلي يا يا ليل..إحنا الواحد منا بستة يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل خمسة علينا من العين.. ياللي معاك القرش خلي بالك الأيام ضحكتلك.. صرفت على ناس متسواش ضحكتلك بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك عشان تبعزق وتصرف على الردّي ماليك..متقفلهاش عيشها يا إما ما تعيشهاش يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ما يغلبوناش.

نبذة عن أحمد عدوية

ويعد النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.