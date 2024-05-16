انت الأن تتابع خبر أغنية روان بن حسين تتخطى الـ10 مليون مشاهدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة الكويتية روان بن حسين عن سعادتها بتحقيق أغنيتها الجديدة "يا عيون" نجاحًا كبيرًا بعد أيام من إطلاقها على خشبة مسرح مهرجان "إيمي جالا"، حيث تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



ونشرت روان عبر حسابها في إنستغرام، مقطعين قصيرين من الأغنية، حصد الأول أكثر من 6.7 مليون مشاهدة، فيما حصد الآخر 5.8 مليون مشاهدة، أما عبر فيسبوك، فقد سجّلت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة، وأكثر من نصف مليون مشاهدة في منصة الفيديو العالمية "يوتيوب".



والأغنية تعاون فني يجمع بين روان بن حسين والشاعر جاد الخوري، الذي برع في تقديم كلمات مشوّقة تحمل فيها جملاً ومعاني متعددة عن الحب والغيرة، بينما قام الموسيقار نيس بتلحينها بمهارة فائقة، وعمل عمر صباغ على توزيعها بشكل يبرز جمالية اللحن.



وقالت روان بن حسين في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": إنها اعتمدت سياسة جديدة وهامة في مشوارها الفني، وهي تقديم أعمال غنائية من خلال استعراضات "شو فني متكامل"، مضيفة أن "يا عيون كانت من أول تلك الأغنيات، وأحببت أن أطلقها من على مسرح مهرجان Emi Gala"