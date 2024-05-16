نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يعلن انتهاء تصوير فيلم "اللعب مع العيال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان باسم سمرة انتهاء تصوير فيلم "اللعب مع العيال"، مع الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

نشر “سمرة” صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا:"النهاردة فركش اللعب مع العيال مع المخرج الكبير استاذ شريف عرفه كل الحب والتقدير".

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال"، كوكبة من نجوم أبرزهم: محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب، غيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور أحدث الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.