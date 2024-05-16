"نجوم اف ام" تُكرم أحمد السقا فى حلقة خاصة

القاهرة - محمد ابراهيم -

كرمت إذاعة "نجوم إف.إم"، الفنان الكبير أحمد السقا، عن مشواره الفنى الكبير وأيضا لنجاحاته الآخيرة سواء فى السينما أو التلفزيون، وذلك من خلال وجوده ضيفًا على المذيعة إنجى على، فى برنامجها الإذاعى “أسرار النجوم"، وخلال الحلقة كشف السقا عن كواليس مشاركته في أكثر من عمل كضيف شرف.

أحمد السقا

أحمد السقا

وقال أحمد السقا: «لي شرف أنني وقفت أمام الفنان أحمد زكي في مشهد واحد معه في فيلم (أيام السادات)، وعملي كضيف شرف هو إضافة ولا أخجل منه إطلاقا، ومؤخرا قدمت مشهدًا مع أحمد فهمي في فيلمه الجديد وأحضرت له حصانين من عندي وكان التصوير في الصحراء وسيكون فيلما رائعا، لماذا لا أجامل زملائي ويجاملوني؟».