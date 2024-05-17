أهل الكهف و"في عز الضهر" و"الهوى سلطان".. أفلام دون موعد عرض



القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى صناع عدد من الأفلام من تصويرها خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم الكشف الموعد النهائي لعرضها، ومنها أهل الكهف من بطولة خالد النبوي

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الأفلام التي لم يكشف عن موعد عرضها.



فيلم أهل الكهف



وترددت أنباء عن عرض فيلم أهل الكهف في عيد الأضحى ثم في موسم الصيف، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن الموعد النهائي لطرحه بالسينمات.

قصة أهل الكهف

والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية، ويشارك في بطولته غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، ومصطفى فهمي، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.



تفاصيل الهوى سلطان

وانتهت منة شلبي وأحمد داود من تصوير فيلم الهوى سلطان خلال الفترة الماضية، وتم الإعلان عن عرضه قريبًا ولكن لا لم يتحدد بعد موعد رسمي لعرضه.

والعمل يضم أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

مصير مجهول لـ في عز الضهر



أيضًا انتهى تصوير فيلم في عز الضهر من بطولة المصري العالمي مينا مسعود في 2022، وتم الإعلان عن موعد عرضه في أكثر من مناسبة آخرها موسم أفلام رأس السنة 2024، ولكن لا يعلم أحد مصيره حتى الآن.

والفيلم يشارك في بطولته، شيرين رضا، ميرنا نور الدين، إيمان العاصي، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وكريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.