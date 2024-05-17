تعرف على أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت تعدد الزوجات (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعدد الزوجات هو موضوع اجتماعي وثقافي مثير للجدل في العديد من المجتمعات حول العالم، وقد تم تناوله في العديد من الأعمال الفنية بمختلف الوسائط، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأدب والفنون البصرية.

ويبرز دوت الخليج الفني هذا التقرير بعض الأعمال الفنية التي ناقشت تعدد الزوجات واستكشفت آراء وتجارب النساء والرجال المعنيين بهذه القضية.

مسلسل "أربع زوجات" (Big Love)

هو مسلسل درامي أمريكي بدأ عرضه في عام 2006 واستمر لمدة خمسة مواسم. يروي المسلسل قصة رجل يعيش في مجتمع محافظ يمارس تعدد الزوجات. يتناول المسلسل التوترات العائلية والدينية والقانونية التي تنشأ بين الزوجات والأطفال والمجتمع المحيط.

رواية "النساء الأربع" (Les Quatre Épouses)

هي رواية للكاتبة الفرنسية أنايس نين، نُشرت في عام 2013. تروي الرواية قصة أربع نساء من جنسيات وثقافات مختلفة يتشاركن في الزواج من رجل واحد. تستكشف الرواية تأثير تعدد الزوجات على هذه النساء وتحلماتهن وعلاقاتهن ببعضهن البعض.

فنون بصرية



قد استُخدمت الفنون البصرية لاستكشاف تعدد الزوجات في مجتمعات مختلفة. على سبيل المثال، قد قدمت فنانة الفوتوغرافيا الإيطالية ليتيتيا بونابارتي مشروعًا بعنوان "Polyandry"، حيث قدمت سلسلة من الصور تتعامل مع فكرة تعدد الزوجات من منظور نسائي وتستكشف مفهوم العلاقات المتعددة.

"الزوجة الرابعة”

مسلسل من بطولة مصطفى شعبان وعلا غانم ولقاء الخميسى وهبة مجدى ودرة وحسن حسنى، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدى الهوارى.



تدور أحداث العمل حول (فواز الصياد) صاحب عدة مصانع لأشهر الأزياء عربية، ولكن تظل آفته الكبري حبه الزائد للنساء ليدخل في علاقات عديدة تنتهي كلها بالزواج من أول لحظة، فهو يعشق النساء ويرفض الحرام ليتزوج، متعللًا بفكرة تحليل الشرع.

"الزوجة 18"

يعتبر من أخر الأعمال التى تناولت موضوع تعدد الزوجات، حيث عرض عام 2019، من بطولة حسن الرداد وناهد السباعى وشيماء سيف وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيناس كامل، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكرى.



يدور المسلسل فى إطار كوميدى حول (حمزة) رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها على طريقته الخاصة عندما يمل منها، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لاستهتاره وتلاعبه بالنساء وتقلب حياته راسا على عقب.



إن هذه الأعمال الفنية تعرض وجهات نظر متنوعة حول تعدد الزوجات وتسلط الضوء على التحديات والمشاعر المتعلقة بهذا النوع من الالعلاقات.

تساهم في توسيع النقاش حول قضية تعدد الزوجات وتعزز الوعي المجتمعي حول التنوع الثقافي والاجتماعي.

مهم أن نلاحظ أن هذه الأعمال الفنية تعكس وجهات نظر وتجارب الفنانين والكتاب والمخرجين، وقد تختلف عن تجارب الأفراد الفعليين في المجتمع.

إنها تعكس أيضًا التحولات الاجتماعية والقيم المتغيرة في المجتمعات المختلفة.