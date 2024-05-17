نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أحمد عدوية يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان أحمد عدوية تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول وفاة زوجته.

حيث أعلن الشاعر صلاح عطية، وفاة ونيسة أحمد عاطف زوجة المُطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية.

وكتب عطية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "البقاء لله، السيدة ونيسة أحمد عاطف نوسه زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية، أم محمد.. ست بـ100 راجل، فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينيات وإلى الآن، سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ عدوية".

وأضاف:" فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث، إلى جانب أنها ست أصيلة لم تترك زوجها للحظة واحدة، ولم تكتفي بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها، لكنها حاربت الظروف، وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، وكان صمودها تحسد عليه، وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور".

تعليقات الجمهور على منشور صلاح عطية

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد عدوية



وكان آخر أعمال أحمد عدوية هو أغنية على وضعنا من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني،

ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

