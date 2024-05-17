نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد السقا ضيفا على الإعلامية انجي على في برنامج “ أسرار النجوم” أمس حيث كشف تعرضه لوعكة صحية شديدة.

قال أحمد السقا:'آخر مسلسل جولة أخيرة فقدت الوعي، وفوقوني وروحت المستشفى وعرفت إني مصاب بتسمم في الدم والمرارة باظت وجالي انسداد في المجرى المراري

تابع:' وفضلت 3 شهور وأنا مش عارف لولا الأطباء كان زماني في عداد الأموت، وكنت هموت فعلا والموت علينا حق.. مش شر زي ما البعض بيقول".

وقال أحمد السقا عن سر اختفاءه بعد مسلسل الاختيار 3: بالعكس عملت مسلسل اسمه (حرب) 10 حلقات وكان عندي مشروع فيلم لم يُطرح لظروف لا أعلمها، ثم قدمت بعدها مسلسلين (ولد الغلابة) ثم (نسل الأغراب) ثم (السرب)، الذي طرح مؤخرا وعامل رد فعل رائع وكنت أذهب للسينمات وسعدت جدا بوجود الشباب الصغير لمشاهدته وخارجين وهم يشعرون بالانتماء ويريدون دخول كلية القوات الجوية والحربية، وأنا شخص لست سياسيًا ولكني مستعد أموت عشان خاطر مصر ولو قالوا لي تعالى على الجبهة حاليا سأكون أول واحد هناك، واللي يجي ناحية حبة رملة من تراب مصر أكله بأسناني