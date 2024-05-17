نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا ماهر تكشف مواصفات زوجها المستقبلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة دنيا ماهر عن مواصفات رجل أحلامها التي ترينظ أن تتزوج به في المستقبل بعد إنفصالها منذ 10 سنوات، مؤكده أن الحب هو شرط أساسي بين الطرفين، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "قعدة ستات"، التي تقدمها الإعلامية مروة صبري، المذاع عبر شبكة قنوات ألفا.

وقالت دنيا ماهر: "الجواز أصلا حاجة صعبة وتقيلة، من غير حب بين الطرفين هيبقى أصعب".

وتابعت: "أول حاجة يبقى في كيميا بيني وبينه، ومحبة وتشابه في القيم، ده بيسهل اتخاذ القرارات في المستقبل ويقلل الخلافات".

وأضافت دنيا ماهر: "مش لازم يبقى فنان لكن يكون على الأقل متذوق للفن، ومش لازم يبقى مثقف بس يبقى واعي، والمهم الصدق وميبقاش في بخل، وحاجات تنهي الأمر من بابه".

وعن سبب تعدد حالات الطلاق والمشاكل الزوجية، معلقة: "لو المشاكل موجودة ده لإن كان عندنا ثقافة وقواعد قديمة ماشيين عليها، والراجل والست عارفين اللي لهم واللي عليهم، القواعد دي اتكسرت ولم يتم إرساء قواعد جديدة".