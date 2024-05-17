نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك قورة تتعاقد على مسلسل "ع الكنبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ملك قورة على مسلسل جديد بعنوان “ ع الكنبة” ومن المقرر تصويره الفترة القادمة.

أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها مسلسل "بيت الرفاعي"، مؤكدةً أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في هذا العمل، وشعرت من خلاله أن العمل عبادة.

وقالت "قورة" في حوارها مع "دوت الخليج الفني": "الحمد لله ربنا كرمنا بنجاح المسلسل؛ لأن فريق العمل بأكمله كان مليئ بالحماس والطاقة الإيجابية وده ساعدنا بشكل كبير في خلق بيئة عمل رائعة وتقديم أفضل ما لدينا".

وأوضحت: "كل مشهد مثلته في "بيت الرفاعي" كان نابعًا من قلبي، وشعرتُ أن العمل عبادة خلال تصوير هذا المسلسل، ووضعتُ كل طاقتي ومشاعري في هذا الدور، وأنا فخورة جدًا به".

وأضافت: "أحببتُ شخصية "رقية" التي جسدتها في المسلسل، وكذلك كواليس التصوير، وتعاونتُ مع ممثل رائع وموهوب وهو الفنان أمير كرارة، الذي كان داعمًا لي بشكل كبير وشعرتُ أنه أخي بالفعل، كما سعدتُ بالعمل مع المخرج الموهوب أحمد نادر جلال، حيث تعلمتُ منه الكثير وأدركت أهمية المخرج بفضل توجيهاته".

وتابعت: "كنتُ أبذل جهدًا في حفظ السيناريو والتحضير للمشهد وساعدتني ملابس الشخصية كثيرًا في الدخول في الأجواء، وقضيتُ 25 يومًا متواصلة في التصوير، كنتُ خلالها منغمسة تمامًا في الشخصية، وأحببت "رقية" جدًا، وتفهمتُ سلوكياتها وكنت أجد لها تبرير دائمًا؛ لصعوبة المواقف التي واجهتها في حياتها"