نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ عادل إمام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الزعيم عادل إمام تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول الاحتفال بعيد ميلاده،

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ الزعيم عادل

مولد عادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام غد الجمعة 17 مايو بعيد ميلاده الـ 84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

وتمتلك مسيرة عادل إمام الفنية طولًا وعرضًا وتتجاوز الستة عقود، حيث قدم العديد من الأدوار البارزة والأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي لا تُنسى.



بفضل قدرته الاستثنائية على تقمص الشخصيات المختلفة وأسلوبه الكوميدي الفريد، استطاع أن يكسب قلوب الملايين ويحقق شعبية جارفة في الوطن العربي وخارجه.



تتميز شخصية عادل إمام بروح الدعابة والفكاهة التي لا تضاهى، إضافة إلى قدرته على تناول القضايا الاجتماعية والسياسية بطريقة ذكية وممتعة. يعتبر من الفنانين الذين تمكنوا من ترك بصمة قوية في عالم الفن، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات على مدى مسيرته الفنية.

و ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقمًا قياسيًا بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عامًا على التوالى.

أبرز الأعمال السينمائية

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

أبرز الأعمال التلفزيونية

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.